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NEWSru.co.il :: Здоровье19 января 2022 г., 18:37

Минздрав опубликовал уточнения к правилам прохождения "укороченного" карантина

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Минздрав опубликовал уточнения к правилам прохождения "укороченного" карантина

В среду, 19 января, министерство здравоохранения и штаб по борьбе с коронавирусом опубликовали уточнения к правилам прохождения пятидневного, укороченного, карантина.

В сообщении говорится, что с 19 января каждый заразившийся коронавирусной инфекцией должен находиться в карантине пять дней с момента получения первого положительного теста.

Для того, чтобы выйти из режима самоизоляции необходимо в течение двух последних дней (в течение 48 часов) не иметь никаких симптомов заболевания, а также на четвертый и пятый день сделать тесты на коронавирус и получить отрицательный результат.


В случае, если тесты на 4-й и 5-й день не были сделаны, необходимо соблюдать карантин семь полных дней с момента первого положительного теста. После семи дней можно завершить режим самоизоляции при условии, что в последние 48 часов не было симптомов заболевания. Министерство здравоохранения отмечает, что справка о выздоровлении будет автоматически высылаться больничной кассой.

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