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NEWSru.co.il :: Здоровье19 января 2022 г., 14:26

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 1300 заразившихся, пять больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

В среду, 19 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 1259 новых случаев заражения коронавирусом. 360 объявлены выздоровевшими. Пять больных COVID-19 умерли.


За последние сутки данных по тестам нет. Ранее на этой неделе при тестировании в 17% случаев выявлялся коронавирус. Что свидетельствует о недостаточном числе тестов.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 63 пациента.

Также приводятся такие данные: 97,4% инфицированных коронавирусом выздоровели, 1,6% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 5036 умерших, около 479 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 1 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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