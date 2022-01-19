Гендиректор минздрава Израиля: в настоящее время коронавирусом в стране заражены около 200 тысяч человек

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" заявил, что за последние сутки были выявлены около 72000 зараженных коронавирусом и на текущий момент заражены примерно 200 тысяч человек.

По оценке Аша, пока ежесуточные показатели заражаемости на пике "пятой волны" эпидемии коронавируса остаются рекордными.

Аш выразил надежду на то, что вскоре будет восстановлена система регулярного детального информирования об эпидемии коронавируса.

Министерство здравоохранения Израиля утром в среду, 19 января, вновь не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране. Как отмечалось ранее, 17 января и 18 января отчет также не был представлен. Хотя 18 января минздрав прислал несколько кратких справок. Минздрав сообщает, что, в связи с необычайно высокой нагрузкой на компьютерные системы и телефонные линии минздрава, задерживается получение из лабораторий и обработка данных о результатах анализов на коронавирус. Также задерживается передача данных о результатах проверок больничным кассам. Причина перегрузки систем заключается в росте числа новых зараженных и положительных результатов проверок. Минздрав заявляет, что работает над устранением неполадок. Последний подробный отчет вышел вечером в воскресенье, 16 января.