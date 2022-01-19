Коронавирус в мире: более 335 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 19 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5573545 человек (+9755 за сутки), более 335 млн заразились, около 59 млн инфицированы в настоящее время, более 271 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 877240 умерших
Бразилия – 621578
Индия – 487226
Россия – 322678 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 301789
Перу – 203645
Великобритания – 152513
Индонезия – 144183
Италия – 141825
Иран – 132113
Колумбия – 131268
Франция – 127638
Аргентина – 118420
Германия – 116610
Польша – 102686
Украина – 98549
ЮАР – 93551
Испания – 91277
Турция – 85077
Румыния – 59327
Филиппины – 52962
Венгрия – 40601
Чили – 39427
Чехия – 36910
Вьетнам – 35972
Эквадор – 34232
Болгария – 32338
Канада – 31825
Малайзия – 31818
Пакистан – 29037
Бельгия – 28695
Бангладеш – 28164
Тунис – 25817
Ирак – 24262
Египет – 22205
Греция – 22197
Таиланд – 21971
Нидерланды – 21168
Боливия – 20377
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6046
Болгария – 4709
Венгрия – 4219
Чехия – 3437
Румыния – 3116
Бразилия – 2892
Польша – 2718
США – 2626
Аргентина – 2584
Колумбия – 2538
Бельгия – 2459
Италия – 2351
Мексика – 2303
Украина – 2275
Великобритания – 2229
Россия – 2210
Тунис – 2150
Греция – 2146
Чили – 2035
Испания – 1951
Франция – 1949
Эквадор – 1896
Боливия – 1710
ЮАР – 1547
Иран – 1542
Германия – 1385
Нидерланды – 1231
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 69 млн человек. Около 38 млн в Индии. Более 23 млн в Бразилии. Более 15 млн в Великобритании. Более 14 млн во Франции. Более 10 млн в России, Турции. Более 9 млн в Италии. Более 8 млн в Испании, Германии. Более 7 млн в Аргентине. Более 6 млн в Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Польше, Индонезии, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах, Филиппинах. Более 2 млн в Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде, Вьетнаме. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании, Австралии, Марокко, Ирландии, Казахстане, Дании, Грузии, Кубе.
Коронавирус был выявлен у 1792137 израильтян, 8318 из них умерли. Относительная смертность: 892 на 1 млн (89-е место в мире).
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