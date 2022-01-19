Коронавирус в мире: более 335 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 19 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5573545 человек (+9755 за сутки), более 335 млн заразились, около 59 млн инфицированы в настоящее время, более 271 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 877240 умерших

Бразилия – 621578

Индия – 487226

Россия – 322678 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 301789

Перу – 203645

Великобритания – 152513

Индонезия – 144183

Италия – 141825

Иран – 132113

Колумбия – 131268

Франция – 127638

Аргентина – 118420

Германия – 116610

Польша – 102686

Украина – 98549

ЮАР – 93551

Испания – 91277

Турция – 85077

Румыния – 59327

Филиппины – 52962

Венгрия – 40601

Чили – 39427

Чехия – 36910

Вьетнам – 35972

Эквадор – 34232

Болгария – 32338

Канада – 31825

Малайзия – 31818

Пакистан – 29037

Бельгия – 28695

Бангладеш – 28164

Тунис – 25817

Ирак – 24262

Египет – 22205

Греция – 22197

Таиланд – 21971

Нидерланды – 21168

Боливия – 20377



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6046

Болгария – 4709

Венгрия – 4219

Чехия – 3437

Румыния – 3116

Бразилия – 2892

Польша – 2718

США – 2626

Аргентина – 2584

Колумбия – 2538

Бельгия – 2459

Италия – 2351

Мексика – 2303

Украина – 2275

Великобритания – 2229

Россия – 2210

Тунис – 2150

Греция – 2146

Чили – 2035

Испания – 1951

Франция – 1949

Эквадор – 1896

Боливия – 1710

ЮАР – 1547

Иран – 1542

Германия – 1385

Нидерланды – 1231



Коронавирус был выявлен у 1792137 израильтян, 8318 из них умерли. Относительная смертность: 892 на 1 млн (89-е место в мире).