Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла на 14%, при этом рост смертности составил 11%

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 19 января 2022 года, таких стран 28). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 335366984 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (21,2 млн новых заразившихся за неделю, абсолютный рекорд за всё время эпидемии; на 14% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 5573545 из них умерли (52 тыс. за неделю; на 11% больше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,7% (постепенно сокращается).

Отметим, что резкий рост числа зараженных происходит на фоне широкого распространения штамма "омикрон".

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (выросла на 7% по сравнению с позапрошлой неделей) и в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 9%).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек

1. США – 68767004 выявленных заразившихся, 877240 (+13344) умерших, летальность 1,3%

2. Индия – 37901241, 487226 (+2571), 1,3%

3. Бразилия – 23215551, 621578 (+1297), 2,7%

4. Великобритания – 15399300, 152513 (+1904), 1,0%

5. Франция – 14739297, 127638 (+1579), 0,9%

6. Россия – 10865512, 322678 (+4991), 3,2% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

7. Турция – 10591757, 85077 (+1097), 0,9%

8. Италия – 9018425, 141825 (+2266), 1,6%

9. Испания – 8518975, 91277 (+894), 1,1%

10. Германия – 8140446, 116610 (+1336), 1,4%

11. Аргентина – 7318305, 118420 (+311), 1,6%

12. Иран – 6227849, 132113 (+173), 2,1%

13. Колумбия – 5596917, 131268 (+808), 2,3%

14. Мексика – 4434758, 301789 (+1215), 6,8%

15. Польша – 4343130, 102686 (+2432), 2,3%

16. Индонезия – 4273783, 144183 (+39), 3,3%

17. Украина – 3768088, 98549 (+1005), 2,6%

18. Нидерланды – 3642696, 21168 (+62), 0,6%

19. ЮАР – 3564578, 93551 (+902), 2,6%

20. Филиппины – 3270758, 52962 (+451), 1,6%

21. Канада – 2820398, 31825 (+867), 1,1%

22. Малайзия – 2813934, 31818 (+95), 1,1%

23. Перу – 2668224, 203645 (+488), 7,4%

24. Чехия – 2624121, 36910 (+227), 1,4%

25. Бельгия – 2521462, 28695 (+156), 1,2%

26. Таиланд – 2344933, 21971 (+99), 1,0%

27. Ирак – 2125266, 24262 (+42), 1,1%

28. Вьетнам – 2062128, 35972 (+1200), 1,8%



1. Перу – 6046

2. Болгария – 4709

3. Босния и Герцеговина – 4274

4. Венгрия – 4219

5. Черногория – 3956

6. Северная Македония – 3907

7. Грузия – 3649

8. Чехия – 3437

9. Хорватия – 3249

10. Словакия – 3184

11. Румыния – 3116

12. Сан-Марино – 3026

13. Гибралтар – 2970

14. Бразилия – 2892

15. Литва – 2884

16. Словения – 2748

17. Польша – 2718

18. Армения – 2699

19. США – 2626

20. Молдова – 2603

21. Аргентина – 2584

22. Латвия – 2558

23. Колумбия – 2538

24. Бельгия – 2459

25. Италия – 2351

26. Парагвай – 2321

27. Мексика – 2303

28. Тринидад и Тобаго – 2292

29. Украина – 2275

30. Французская Полинезия – 2244



Израиль в этом списке на 89-м месте (892 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8318 умерших (сравнение с данными прошлой недели невозможно, так как в течение нескольких последних дней данные по смертности не публиковались).