Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла на 14%, при этом рост смертности составил 11%
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 2 млн человек (по состоянию на 19 января 2022 года, таких стран 28). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 335366984 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (21,2 млн новых заразившихся за неделю, абсолютный рекорд за всё время эпидемии; на 14% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 5573545 из них умерли (52 тыс. за неделю; на 11% больше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,7% (постепенно сокращается).
Отметим, что резкий рост числа зараженных происходит на фоне широкого распространения штамма "омикрон".
Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (выросла на 7% по сравнению с позапрошлой неделей) и в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 9%).
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек
1. США – 68767004 выявленных заразившихся, 877240 (+13344) умерших, летальность 1,3%
2. Индия – 37901241, 487226 (+2571), 1,3%
3. Бразилия – 23215551, 621578 (+1297), 2,7%
4. Великобритания – 15399300, 152513 (+1904), 1,0%
5. Франция – 14739297, 127638 (+1579), 0,9%
6. Россия – 10865512, 322678 (+4991), 3,2% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
7. Турция – 10591757, 85077 (+1097), 0,9%
8. Италия – 9018425, 141825 (+2266), 1,6%
9. Испания – 8518975, 91277 (+894), 1,1%
10. Германия – 8140446, 116610 (+1336), 1,4%
11. Аргентина – 7318305, 118420 (+311), 1,6%
12. Иран – 6227849, 132113 (+173), 2,1%
13. Колумбия – 5596917, 131268 (+808), 2,3%
14. Мексика – 4434758, 301789 (+1215), 6,8%
15. Польша – 4343130, 102686 (+2432), 2,3%
16. Индонезия – 4273783, 144183 (+39), 3,3%
17. Украина – 3768088, 98549 (+1005), 2,6%
18. Нидерланды – 3642696, 21168 (+62), 0,6%
19. ЮАР – 3564578, 93551 (+902), 2,6%
20. Филиппины – 3270758, 52962 (+451), 1,6%
21. Канада – 2820398, 31825 (+867), 1,1%
22. Малайзия – 2813934, 31818 (+95), 1,1%
23. Перу – 2668224, 203645 (+488), 7,4%
24. Чехия – 2624121, 36910 (+227), 1,4%
25. Бельгия – 2521462, 28695 (+156), 1,2%
26. Таиланд – 2344933, 21971 (+99), 1,0%
27. Ирак – 2125266, 24262 (+42), 1,1%
28. Вьетнам – 2062128, 35972 (+1200), 1,8%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 19 января)
1. Перу – 6046
2. Болгария – 4709
3. Босния и Герцеговина – 4274
4. Венгрия – 4219
5. Черногория – 3956
6. Северная Македония – 3907
7. Грузия – 3649
8. Чехия – 3437
9. Хорватия – 3249
10. Словакия – 3184
11. Румыния – 3116
12. Сан-Марино – 3026
13. Гибралтар – 2970
14. Бразилия – 2892
15. Литва – 2884
16. Словения – 2748
17. Польша – 2718
18. Армения – 2699
19. США – 2626
20. Молдова – 2603
21. Аргентина – 2584
22. Латвия – 2558
23. Колумбия – 2538
24. Бельгия – 2459
25. Италия – 2351
26. Парагвай – 2321
27. Мексика – 2303
28. Тринидад и Тобаго – 2292
29. Украина – 2275
30. Французская Полинезия – 2244
Израиль в этом списке на 89-м месте (892 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8318 умерших (сравнение с данными прошлой недели невозможно, так как в течение нескольких последних дней данные по смертности не публиковались).
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