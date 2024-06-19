Клинические исследования, проводимые в больницах Израиля, сократились на треть

Клинические исследования новых препаратов и технологий являются важным источником дохода для израильских больниц и обеспечивают пациентам доступ к передовым достижениям глобальной медицины.

Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, в 2023 году имело место заметное сокращение объема проводимых в местных больницах клинических исследований, что привело к сокращению доходов больниц до 518 миллионов шекелей по сравнению с 818 миллионами шекелей в 2022 году.

Этот показатель является самым низким с 2014 года, однако уже в 2022 году поступления о клинических исследований сократились на 15% по сравнению с рекордным 2021 годом.

Следует отметить, что на сокращение объема проводимых в Израиле исследований повлияла не только война и предшествовавший ей политический кризис, но и в целом глобальный спад в этой сфере, последовавший за пиком 2021-2022 годов, вызванным пандемией коронавируса COVID-19.

Крупнейшим медицинским центром по количеству проводимых клинических исследований в Израиле является больница "Шиба" в Тель а-Шомере, за которой следует больница РАМБАМ в Хайфе.

Крупнейшим заказчиком клинических исследований является корпорация Merck & Co., за которой следуют AbbVie, AstraZeneca, Janssen Pharmaceuticals, Eli Lilly, Genentech (Roche), Novartis, Pfizer и Amgen.