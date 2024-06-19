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Рамат-Ган, Бат-Ям, Тель-Авив: новые очаги комаров-переносчиков западно-нильской лихорадки

время публикации: 19 июня 2024 г., 15:28 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 15:28
Рамат-Ган, Бат-Ям, Тель-Авив: новые очаги комаров-переносчиков западно-нильской лихорадки
James Gathany/CDC via AP

Министерство экологии сообщает, что в Рамат-Гане в течение последних двух недель были пойманы комары, зараженные западно-нильской лихорадкой. Сообщение об этом передано органам местной власти, которые приступили к работам по уничтожению рассадников комаров.

Муниципалитеты и местные советы центральной части Израиля проводят проверки на своей территории, осушают источники стоячей воды, подвалы и другие места размножения комаров. Проводится отлов комаров для проведения анализа.

К настоящему моменту зафиксировано девять случаев госпитализации пациентов с лихорадкой Западного Нила: шесть пациентов госпитализированы в больницах "Шиба" и "Ихилов" с осложнениями болезни, включая неврологические. Еще трое пациентов получили лечение и отправлены домой. Все пациенты заразились в Израиле в результате укуса зараженных комаров, зона заражения – от Бат-Яма до Савьона.

В министерстве здравоохранения отмечают, что в этом году заболевания западно-нильской лихорадкой начались раньше обычного. По всей видимости, это произошло из-за изменения климата.

В большинстве случаев пациент переболевает западно-нильской лихорадкой незаметно, в 80% случаев болезнь протекает бессимптомно, и человек даже не знает, что болен. Однако в некоторых случаях возникают вторичные осложнения.

Вторичные осложнения западно-нильской лихорадки характерны, как правило, для пожилых людей. Если молодые люди переносят ее как обычный вирус, сопровождающийся повышением температуры, болью в животе и диареей, то у пожилых пациентов чаще встречаются серьезные, в том числе неврологические осложнения. Прогноз в таком случае очень серьезен: многие нарушения необратимы, пациенты страдают от функциональных нарушений и практически не имеют шанса вернуться к нормальной жизни. В некоторых случаях болезнь может привести к летальному исходу.

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