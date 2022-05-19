Эпидемия коронавируса в Израиле: 16 тысяч зараженных, около 300 в больницах

В четверг, 19 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4116211 случаев заражения коронавирусом.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

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За последние сутки проведены 60289 тестов. В 4% случаев выявлялся коронавирус.

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В настоящий момент заражены 16008 человек (+73 за сутки).

10821 заболевших COVID-19 умерли (+9 за сутки).

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303 заболевших в больницах (-13 за сутки; 1,9% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

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Состояние 102 пациентов (+1 за сутки; 0,6% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 50 (+1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,98.

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Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 87% тяжелобольных старше 60 лет.

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Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 14/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 4/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 4/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 15, привитых давно (более полугода) – 3, полностью привитых – 55. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Вакцинация

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По данным минздрава Израиля на 19 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6708659 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6138803 человек (66% населения страны). 4491894 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 808688 человек (9% населения страны).

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В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

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Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

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Отмена обязательного ношения масок в закрытых помещениях

Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

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Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:

- больницы, поликлиники и аптеки;

- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);

- международные авиарейсы (отменяется с 24 мая);

- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

С 21 мая отменяется процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменяется требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

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При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.