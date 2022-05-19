Коронавирус в мире: более 525 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 19 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6294856 человек (+2232 за сутки), более 525 млн заразились, около 24 млн инфицированы в настоящее время, около 495 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1028014 умерших
Бразилия – 665376
Индия – 524303 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 377975 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324617
Перу – 213069
Великобритания – 177410
Италия – 165630
Индонезия – 156498
Франция – 147648
Иран – 141244
Колумбия – 139821
Германия – 138349
Аргентина – 128776
Польша – 116230
Украина – 108497
Испания – 105642
ЮАР – 100867
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6298
Бразилия – 3089
Польша – 3077
США – 3072
Аргентина – 2801
Италия – 2747
Колумбия – 2694
Россия – 2588
Великобритания – 2588
Украина – 2509
Мексика – 2469
Испания – 2258
Франция – 2253
ЮАР – 1661
Иран – 1642
Германия – 1641
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 85 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 26 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4114967 заражений, 10812 заболевших умерли. Относительная смертность: 1159 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.