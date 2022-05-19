Коронавирус в мире: более 525 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 19 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6294856 человек (+2232 за сутки), более 525 млн заразились, около 24 млн инфицированы в настоящее время, около 495 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

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США – 1028014 умерших

Бразилия – 665376

Индия – 524303 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 377975 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324617

Перу – 213069

Великобритания – 177410

Италия – 165630

Индонезия – 156498

Франция – 147648

Иран – 141244

Колумбия – 139821

Германия – 138349

Аргентина – 128776

Польша – 116230

Украина – 108497

Испания – 105642

ЮАР – 100867

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В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

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Перу – 6298

Бразилия – 3089

Польша – 3077

США – 3072

Аргентина – 2801

Италия – 2747

Колумбия – 2694

Россия – 2588

Великобритания – 2588

Украина – 2509

Мексика – 2469

Испания – 2258

Франция – 2253

ЮАР – 1661

Иран – 1642

Германия – 1641

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Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 85 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 31 млн

Франции – 29 млн

Германии – 26 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 18 млн

Италии – 17 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн

В Израиле 4114967 заражений, 10812 заболевших умерли. Относительная смертность: 1159 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.