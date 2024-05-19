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МАДА просит переболевших в последние три месяца коронавирусом сдать плазму

время публикации: 19 мая 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 15:36
МАДА просит переболевших в последние три месяца коронавирусом сдать плазму
Tomer Neuberg/Flash90

В связи с возникшим в больницах дефицитом плазмы переболевших коронавируса, необходимой для лечения больным со сниженным иммунитетом, "Маген Давид Адом" обращаются к людям с просьбой стать донорами плазмы и спасти человеческие жизни.

Донорами могут стать мужчины и женщины, которые ранее не были беременны. Доноры должны были переболеть коронавирусом в течение последних трех месяцев и полностью выздороветь не менее двух недель назад.

Желающие стать донорами плазмы могут обратиться в банк крови МАДА и назначить время. Обратиться можно по телефону 03-5300445 с воскресенья по четверг включительно с 07:00 до 14:00 и в пятницу с 07:00 до 12:00, а также по телефону 02-6511852 по воскресеньям с 08:00 до 14:00.

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