x
19 мая 2024
|
последняя новость: 15:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2024
|
19 мая 2024
|
последняя новость: 15:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав Сингапура призвал носить маски в связи со вспышкой коронавируса

время публикации: 19 мая 2024 г., 14:44 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 14:44
Минздрав Сингапура призвал носить маски в связи со вспышкой коронавируса
AP Photo/Vincent Yu

Министерство здравоохранения Сингапура посоветовало жителям государства вернуться к ношению медицинских масок в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом.

С 5 по 11 мая в Сингапуре было выявлено 25900 случаев заболевания COVID-19, в то время как неделей ранее – 13700. Число госпитализаций за тот же срок также возросло, но не настолько значительно: со 181 случаев в сутки до 250 случаев в сутки.

"Это начало новой волны, и она становится все выше. Она достигнет максимума через четыре-шесть недель, то есть в начале-середине июля", – сказал министр здравоохранения Онг Е Гун.

Он напомнил: в группе риска страдающие хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет, в особенности – живущие в пансионатах для пожилых. Он рекомендовал тем из них, кто не прививался в последний год, сделать прививку.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 23 декабря 2023

ВОЗ: число заражений COVID-19 за месяц выросло на 52%. Больше всего заболевших в России
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 13 декабря 2023

Пандемия коронавируса привела к снижению общей вакцинации: число смертей от кори выросло на 43%