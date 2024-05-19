Минздрав Сингапура призвал носить маски в связи со вспышкой коронавируса

Министерство здравоохранения Сингапура посоветовало жителям государства вернуться к ношению медицинских масок в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом.

С 5 по 11 мая в Сингапуре было выявлено 25900 случаев заболевания COVID-19, в то время как неделей ранее – 13700. Число госпитализаций за тот же срок также возросло, но не настолько значительно: со 181 случаев в сутки до 250 случаев в сутки.

"Это начало новой волны, и она становится все выше. Она достигнет максимума через четыре-шесть недель, то есть в начале-середине июля", – сказал министр здравоохранения Онг Е Гун.

Он напомнил: в группе риска страдающие хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет, в особенности – живущие в пансионатах для пожилых. Он рекомендовал тем из них, кто не прививался в последний год, сделать прививку.