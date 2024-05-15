В Кнессете вновь обсудили кризис системы душевного здоровья: врачи бегут из Израиля

В среду, 15 мая, в Кнессете состоялось заседание комиссии по вопросам здравоохранения, на котором обсуждался дефицит квалифицированных психиатров в общественной системе здравоохранения и уровень заработной платы работающих в общественной системе здравоохранения психологов. Заседание было инициировано по просьбе депутатов Ахмада Тиби, Ярона Леви, Наамы Лазими и Михаль Вольдигер.

В соответствии с отчетом исследовательского отдела Кнессета, на конец 2022 года в Израиле было 1449 обладателей дипломов по психиатрии, причем треть из них старше пенсионного возраста. Лишь 284 психиатра, специализирующихся на психиатрии детей и подростков – люди в возрасте до 67 лет. В качестве причины такого острого дефицита специалистов называют отрицательные стереотипы, связанные с этой профессией, ее сложности, огромные перегрузки и низкую заработную плату, отмечает Walla!.

Ситуация в сфере зарплаты психологов не лучше: представительница организации "Оти" рассказала, что их психолог, получающая всего 32 шекеля в час, подумывает оставить профессию.

Присутствующая на заседании комиссии мать троих детей рассказала, что ей пришлось ждать полгода очередь к психиатру для ребенка, проявляющего склонность к суициду и страдающего анорексией, с началом пандемии коронавируса этот срок увеличился до года, и во многих клиниках попросту нет мест для записи.

По ее словам, ее сын пытался покончить с собой во время праздника из-за отсутствия должной помощи, и когда она позвонила в приемный покой, медсестра сообщила ей, что в больницу уже поместили пятерых детей, пытавшихся покончить жизнь суицидом, и ее ребенка попросту не могут принять. "А когда ему исполнится 18, в этой стране попросту перестанут волноваться, совершит этот ребенок самоубийство или нет", – сказала она. По словам женщины, такие родители, как она, тратят по 10 тысяч шекелей в месяц на помощь для своих детей, а работать они при этом не могут.

Депутат Деби Битон отметила, что для детей с расстройством аутистического спектра, нуждающихся в регулярном посещении психиатра, стоимость каждого посещения составляет 400 шекелей, и никакого другого лечения нет.

Доктор Марина Купчик, возглавляющая Ассоциацию психиатров Израиля, отметила, что система находится в ужасающем состоянии, и все больше психиатров покидают страну, а молодые психиатры бегут из системы общественного здравоохранения. При этом она отметила, что в арабском секторе есть молодые врачи, желающие начать интернатуру, но для них нет ставок.