Страховая компания оплатит патронажный уход ребенку в спектре, застрахованному после диагноза

Мировой суд в Рамле обязал страховую компанию "Мигдаль" начать выплаты по патронажному уходу матери ребенка в аутическом спектре, постановив, что ее отказ от реализации страховки не имеет под собой оснований.

Компания застраховала ребенка в рамках коллективного страхового полиса на работе его матери, обязавшись продолжить без изменений страховые полисы предыдущего страхователя – компании "Феникс". На момент смены страхователя у ребенка уже был диагностирован аутический спектр.

Состояние ребенка резко ухудшилось до уровня, требовавшего патронажного ухода, в возрасте 11 лет. В "Мигдале" отказались оплачивать страховку, утверждая, что медицинский диагноз был поставлен ребенку до его страхования компанией.

Суд отверг позицию компании как потому, что наличие диагноза РАС не имеет отношения к физическому состоянию, так и потому, что компания обязалась продолжить обслуживать без изменений страховые полисы компании "Феникс", преемником которой она стала у работодателя матери.

Мировой суд также обязал компанию выплатить ребенку штрафные проценты в десятикратном размере, однако эта санкция была отменена окружным судом.