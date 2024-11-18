Какао и зеленый чай могут защитить от негативного воздействия жирной пищи во время стресса

Продукты, богатые флавоноидами, могут защитить сосудистую систему организма от стресса после употребления жирной пищи.

Исследование в Университете Бирмингема показало, что продукты с высоким содержанием жиров могут негативно влиять на функцию сосудов и доставку кислорода к мозгу.

Однако ученые обнаружили, что сочетание какао или зеленого чая, где содержится высокий уровень флавоноидов, с жирной пищей может частично компенсировать вред от жиров и помочь защитить сосудистую систему от стресса.

Для проведения эксперимента исследователи взяли группу здоровых людей и дали им два круассана с маслом, 10 г соленого масла, 1,5 ломтика сыра чеддер и 250 мл цельного молока на завтрак, а также какао с высоким или низким содержанием флавоноидов. После перерыва участников попросили выполнить устный арифметический тест, при этом им сообщали, когда они делали ошибки. В течение отдыха и выполнения теста участникам измеряли кровоток в предплечье, сердечно-сосудистую активность и уровень оксигенации тканей префронтальной коры, а также оценивали сосудистую функцию. По анализам было видно, что задача оказалась стрессовой и вызвала значительное увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления, что аналогично стрессовым ситуациям, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни.

Результаты показали, что потребление жирной пищи с напитком, содержащим низкое количество флавоноидов, при умственном стрессе снижало сосудистую функцию, и этот эффект сохранялся до 90 минут после стресса. В то же время, какао с высоким содержанием флавоноидов эффективно предотвращало ухудшение сосудистой функции после стресса и потребления жиров.

Исследователи отметили, что не только какао содержит в составе много флавоноидов. Ученые рекомендуют включать в рацион такие напитки, как зеленый и черный чаи, а также ягоды.