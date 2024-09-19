"Маген Давид Адом" обучает курьеров Wolt оказанию первой помощи

Израильская служба "Маген Давид Адом" (МАДА) обучит более 1000 сотрудников Wolt оказанию первой помощи. Курьерам покажут, как нужно действовать в неотложных медицинских ситуациях, останавливать кровотечения и проводить сердечно-легочную реанимацию.

В рамках сотрудничества МАДА и служба доставки Wolt планируют реализовать важную инициативу, направленную на спасение жизней. Курьеры, прошедшие обучение, будут оснащены аптечками и средствами первой помощи. Как только сотрудник пройдет обучение, клиенты, которые заказывают доставку от Wolt, получат уведомление в приложении, что направляющийся к ним курьер прошел курс МАДА.

"Тысячи курьеров Wolt находятся на улицах всегда, развозя заказы... Мы понимаем, что это присутствие может означать гораздо больше, чем просто зарабатывание на жизнь – это возможность спасать жизни.", – заявил глава оперативного отдела Wolt Элия Йосефян.

Руководство службы доставки планирует расширить программу сотрудничества с МАДА и обучить еще больше курьеров навыкам оказания первой помощи.