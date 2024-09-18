Медицинский центр "Шиба" вошел в десятку лучших "умных" больниц мира

Самая крупная больница в Израиле и на всем Ближнем Востоке "Шиба" заняла 10-е место в международном рейтинге "умных" больниц мира 2025 года. Израильский медицинский центр оказался единственной не американской больницей в списке.

В ТОП-10 "умных" больниц израильский медицинский центр "Шиба" попал впервые, в рейтингах 2023 и 2024 годов он занимал 13-е место.

Рейтинг, который ежегодно составляет журнал Newsweek совместно с немецкой платформой сбора данных Statista, оценивает больницы в более чем 30 странах. В качестве критериев оценки отмечаются цифровые технологии, включая искусственный интеллект, робототехнику, телемедицину, цифровую визуализацию, а также результаты онлайн-опроса руководителей больниц и медицинских работников по всему миру.

Руководство центра "Шиба" связывает технологический успех с инновационной платформой ARC (Accelerate – ускорение, Redesign – модернизация, Collaborate – сотрудничество). Платформа занимается разработкой передовых решений в области медицинских технологий с помощью глобальной сети врачей, предпринимателей и новаторов.

В феврале 2024 года израильский центр "Шиба", расположенный в Тель а-Шомере, был включен в десятку лучших больниц мира. Больница попала в этот рейтинг в пятый раз за шесть лет.