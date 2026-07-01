Национальное собрание Франции одобрило законопроект об эвтаназии после отклонения Сенатом

Национальное собрание Франции вновь поддержало законопроект о помощи при добровольном уходе из жизни, несмотря на то что ранее документ был отклонен Сенатом. За инициативу проголосовали 295 депутатов, против – 232, сообщает EuroNews. Законопроект, вызвавший широкие общественные споры, теперь снова отправится на рассмотрение верхней палаты парламента.

Документ предусматривает возможность получения помощи при уходе из жизни для совершеннолетних пациентов с неизлечимыми заболеваниями на поздней или терминальной стадии. При этом доступ к процедуре будет возможен только при наличии постоянных некупируемых физических страданий, а психологические страдания сами по себе основанием не станут. Если пациент физически не способен самостоятельно принять смертельный препарат, это сможет сделать врач или медсестра.

Для получения такого права необходимо быть старше 18 лет, иметь французское гражданство или законно проживать во Франции. Решение о допуске к процедуре будет принимать группа медицинских специалистов, которая должна подтвердить тяжесть заболевания, отсутствие перспектив выздоровления и добровольное желание пациента.

Законопроект также закрепляет право медицинских работников отказаться от участия в процедуре по соображениям совести. В таком случае они обязаны направить пациента к другим специалистам, готовым оказать необходимую помощь.

Работа над документом продолжается уже несколько лет. Его впервые представили в 2024 году, затем одобрили депутаты Национального собрания, однако в январе 2026 года Сенат отклонил инициативу. Попытка согласовать компромиссный вариант в совместной комиссии успехом не увенчалась, поэтому законопроект вновь рассмотрела нижняя палата. Если Сенат снова не поддержит документ, окончательное решение сможет принять Национальное собрание.