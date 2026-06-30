"Золь ве-Багадоль" объявила о возвращении к работе филиалов в Иерусалиме

Торговая сеть "Золь ве-Багадоль" объявила о возобновлении работы двух филиалов в Иерусалиме, закрытых по требованию министерства здравоохранения после того, как в трех купленных в этих филиалах баночках детского фруктового пюре "Принок" и в двух оставшихся на полках магазинов баночках такого пюре были обнаружены лекарства клоназепам и лоразепам.

Руководство торговой сети указало, что суд и минздрав разрешили филиалам вернуться к работе после того, как было установлено отсутствие какой-либо вины или ответственности со стороны сети.

Напомним, речь идет о двух филиалах сети "Золь ве-Багадоль" на улице Яффо, 113 и 214 в Иерусалиме. В сети "Золь ве-Багадоль" утверждают, что закрытие филиалов – "непропорциональная мера", поскольку для защиты населения было бы достаточно изъять подозрительную продукцию из продажи или закрыть только отделы детского питания.

Министерство здравоохранения, полиция и другие ведомства ведут тщательное расследование по факту отравления пятерых малышей фруктовым пюре с седативными препаратами. В ходе расследования было установлено, что лекарства были добавлены в баночки пюре "Принок", по всей видимости, умышленно, и это произошло не на этапе производства.

В лабораториях минздрава сделали проверки сотен баночек пюре, и в пяти образцах – трех предоставленных родителями пострадавших малышей и двух баночках, снятых с полок магазина – были обнаружены седативные препараты. Все пять баночек имеют признаки несанкционированного вскрытия до момента покупки.

Одновременно была проведена дополнительная проверка всей цепочки поставок, включая объемы импорта, условия хранения, склады, а также получены разъяснения производителя в Чехии. По итогам проверки на данный момент не выявлено никаких признаков проблем на этапах производства, импорта или хранения продукции у импортера.

Минздрав призвал граждан приобретать продукты питания только в оригинальной и неповрежденной упаковке, проверять герметичность товара перед использованием и обращаться за медицинской консультацией при любых подозрениях на проблемы со здоровьем после употребления продукции.