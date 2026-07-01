Мелатонин может облегчить хроническую боль. Новое исследование

Новое исследование ученых из Сиднейского университета показало, что мелатонин, который обычно применяют для борьбы с бессонницей, может стать полезным дополнением в лечении хронической мышечно-скелетной боли и снизить потребность в некоторых распространенных обезболивающих препаратах.

Авторы работы выяснили, что эффект мелатонина в уменьшении боли сопоставим с действием таких средств, как опиоиды, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и парацетамол. Учитывая, что хроническими мышечно-скелетными болями страдает почти половина населения мира, исследователи считают, что доступная и недорогая добавка может расширить возможности терапии. По словам ученых, результаты демонстрируют потенциал перепрофилирования уже существующих препаратов, когда лекарство, известное по одному показанию, оказывается эффективным и при других заболеваниях.

В рамках исследования специалисты проанализировали данные 2028 взрослых пациентов из 23 рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в США, России, Бразилии, Египте, Китае и других странах. В выборку вошли люди с болями в пояснице, остеоартрозом, фибромиалгией, а также пациенты, восстанавливавшиеся после операций, включая эндопротезирование суставов и вмешательства на позвоночнике.

Анализ показал, что в среднем прием мелатонина снижал интенсивность боли примерно на девять баллов по 100-балльной шкале. В исследованиях с наиболее строгим дизайном этот показатель достигал почти 10 баллов, что соответствует эффективности ряда широко применяемых обезболивающих средств. Кроме того, мелатонин улучшал качество сна. Исследователи отмечают, что нарушения сна и хроническая боль тесно связаны между собой, поэтому воздействие сразу на оба состояния может приносить дополнительную пользу пациентам.

Дозировки мелатонина различались в зависимости от заболевания. При хронической мышечно-скелетной боли чаще всего использовали 3 мг в сутки, хотя диапазон составлял от 3 до 10 мг. После операций дозы варьировались от 1 до 10 мг, наиболее распространенными были 5-6 мг. Обычно препарат принимали незадолго до сна.

При этом исследователи не выявили четкой зависимости между дозой и выраженностью эффекта, поэтому говорить об оптимальной дозировке пока преждевременно. Авторы также отмечают, что мелатонин обычно хорошо переносится. Наиболее частыми побочными эффектами были головная боль, головокружение и тошнота, однако их частота практически не отличалась от группы плацебо. Серьезных нежелательных явлений зарегистрировано не было. В настоящее время мелатонин считается безопасным при кратковременном применении – до трех месяцев.