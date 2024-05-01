x
01 мая 2024
|
последняя новость: 21:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 мая 2024
|
01 мая 2024
|
последняя новость: 21:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

"Кан-11": в Израиле наблюдается резкий рост заболеваемости бактериальной пневмонией

время публикации: 01 мая 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 21:48
"Кан-11": в Израиле наблюдается резкий рост заболеваемости бактериальной пневмонией
Flash90

Журналист телеканала "Кан-11" Кэти Дор сообщила в вечернем выпуске новостей о росте заболеваемости бактериальной пневмонией среди детей и взрослых, вызванной бактерией класса микоплазма.

Рост заболеваемости был зафиксирован около двух месяцев назад. В некоторых случаях заболевание приводит к госпитализации. По данным телеканала "Кан-11", рост заболеваемости бактериальной пневмонией зарегистрирован в больницах "Шиба", "Ихилов", "Адаса", "Ланиадо".

В последние несколько недель в реанимационные отделения больниц в Тель а-Шомере и в "Ихилов" попали несколько детей.

Кэти Дор отметила, что речь идет о известной и распространенной бактерии, которая этой зимой привела к росту заболеваемости пневмонией в Европе.

Кэти Дор отмечает, что израильские медучреждения не обязаны отчитываться о каждом случае заражения, и поэтому нет точной статистике по заболеваемости. За ситуацией наблюдает доктор Рон Нирпаз, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице "Адаса", изучавший бактерии класса микоплазма в течение нескольких лет. По его данным, Израиль находится в разгар эпидемии, подобной той, что была в 2012 году. По его прогнозам, число заражений продолжит расти в мае, но, возможно, в июне начнется снижение заболеваемости.

На запрос телеканала "Кан-11" из министерства здравоохранения ответили, что центр по контролю заболеваемости не зафиксировал резкого роста заболеваемости пневмонией или другими инфекционными заболеваниями дыхательных путей.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 04 марта 2024

В этом году смертность от гриппа на 20% выше показателей прошлого года
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 21 февраля 2024

Центр по контролю заболеваний зафиксировал резкий рост числа госпитализаций из-за гриппа
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 27 августа 2023

Специалисты минздрава рекомендуют "группе риска" вновь носить маски