"Кан-11": в Израиле наблюдается резкий рост заболеваемости бактериальной пневмонией

Журналист телеканала "Кан-11" Кэти Дор сообщила в вечернем выпуске новостей о росте заболеваемости бактериальной пневмонией среди детей и взрослых, вызванной бактерией класса микоплазма.

Рост заболеваемости был зафиксирован около двух месяцев назад. В некоторых случаях заболевание приводит к госпитализации. По данным телеканала "Кан-11", рост заболеваемости бактериальной пневмонией зарегистрирован в больницах "Шиба", "Ихилов", "Адаса", "Ланиадо".

В последние несколько недель в реанимационные отделения больниц в Тель а-Шомере и в "Ихилов" попали несколько детей.

Кэти Дор отметила, что речь идет о известной и распространенной бактерии, которая этой зимой привела к росту заболеваемости пневмонией в Европе.

Кэти Дор отмечает, что израильские медучреждения не обязаны отчитываться о каждом случае заражения, и поэтому нет точной статистике по заболеваемости. За ситуацией наблюдает доктор Рон Нирпаз, специалист по инфекционным заболеваниям в больнице "Адаса", изучавший бактерии класса микоплазма в течение нескольких лет. По его данным, Израиль находится в разгар эпидемии, подобной той, что была в 2012 году. По его прогнозам, число заражений продолжит расти в мае, но, возможно, в июне начнется снижение заболеваемости.

На запрос телеканала "Кан-11" из министерства здравоохранения ответили, что центр по контролю заболеваемости не зафиксировал резкого роста заболеваемости пневмонией или другими инфекционными заболеваниями дыхательных путей.