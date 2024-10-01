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Здоровье

Малыш подобрал электронную сигарету в виде игрушки и попал в больницу с отравлением

время публикации: 01 октября 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 19:18
Малыш подобрал электронную сигарету в виде игрушки и попал в больницу с отравлением
Пресс-служба министерства здравоохранения

В министерство здравоохранения поступило сообщение о маленьком ребенке, которому потребовалась медицинская помощь в больнице на юге страны из-за отравления никотином после того, как малыш подобрал на детской площадке электронную сигарету в виде невинной детской игрушки.

Ребенку была оказана медицинская помощь в приемном отделении, после чего он был выписан в удовлетворительном состоянии.

В минздраве подчеркивают, что электронные сигареты опасны для здоровья, следует избегать их использования и хранить их в недоступном для детей месте. В сообщении министерства здравоохранения подчеркивают, что независимо от безобидной формы и другого содержимого электронные сигареты содержат никотин, опасное вещество, вызывающее привыкание, а иногда и другие примеси, включая психоактивные вещества.

Доктор Шарон Эльрои Прайс, возглавляющая отдел общественной медицины в министерстве здравоохранения, подчеркивает, что рынок электронных сигарет становится все более сложным, появляется все больше продуктов, некоторые из которых даже не похожи на сигареты – но все равно они способны убивать.

На сайте министерства здравоохранения содержится подробная информация об электронных сигаретах и исходящих от них угрозах.

Здоровье
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