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Компания "Штраус" отзывает из продажи овсяные хлопья Quaker из-за обнаруженных насекомых

время публикации: 01 октября 2024 г., 13:50 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 13:50
Компания "Штраус" отзывает из продажи овсяные хлопья Quaker из-за обнаруженных насекомых
Пресс-служба минздрава Израиля

Министерство здравоохранения опубликовало сообщение от компании "Штраус", которая отзывает из продажи безглютеновые овсяные хлопья быстрого приготовления Quaker производства США из-за выявленного в некоторых товарах заражения насекомыми.

Речь идет об овсяных хлопьях Quaker, произведенных компанией Quaker Oats и импортированных компанией сроком годности с 01.10.24 по 14.02.25 включительно, упаковки по 511 граммов, штрих-под 7290107943369.

Потребителей просят не употреблять данный продукт. Компания "Штраус" приносит клиентам извинения за доставленные неудобства и занимается сбором продукции из магазинов по согласованию со службой контроля за качеством питания при министерстве здравоохранения.

По вопросам компенсации стоимости приобретенных товаров можно обратиться в отдел обслуживания клиентов компании "Штраус" по телефону *6860 или по ссылке https://www.strauss-group.co.il/contact-us.

Здоровье
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