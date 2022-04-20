Коронавирус в мире: за неделю заражаемость снизилась на 14%, смертность – на 27%

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 20 апреля 2022 года, таких стран 12). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 506079433 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (6 млн новых заразившихся за неделю; на 14% меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6228259 из них умерли (19 тыс. за неделю; на 27% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,2%.

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (снижение на 15% по сравнению с позапрошлой неделей).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек

1. США – 82416687 выявленных заразившихся, 1016159 (+3115) умерших, летальность 1,2%

2. Индия – 43047594, 522006 (+260), 1,2%

3. Бразилия – 30279270, 662266 (+714), 2,2%

4. Франция – 27816299, 144387 (+762), 0,5%

5. Германия – 23588355, 133533 (+934), 0,6%

6. Великобритания – 21863944, 171878 (+1483), 0,8%

7. Россия – 18092791, 373948 (+1703), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

8. Южная Корея – 16583220, 21520 (+1486), 0,1%

9. Италия – 15758002, 161893 (+861), 1,1%

10. Турция – 15003696, 98610 (+148), 0,7%

11. Испания – 11736893, 103721 (+455), 0,9%

12. Вьетнам – 10489319, 42975 (+117), 0,4%



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 20 апреля)

