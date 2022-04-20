Коронавирус в мире: за неделю заражаемость снизилась на 14%, смертность – на 27%
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 20 апреля 2022 года, таких стран 12). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 506079433 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (6 млн новых заразившихся за неделю; на 14% меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6228259 из них умерли (19 тыс. за неделю; на 27% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,2%.
Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (снижение на 15% по сравнению с позапрошлой неделей).
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек
1. США – 82416687 выявленных заразившихся, 1016159 (+3115) умерших, летальность 1,2%
2. Индия – 43047594, 522006 (+260), 1,2%
3. Бразилия – 30279270, 662266 (+714), 2,2%
4. Франция – 27816299, 144387 (+762), 0,5%
5. Германия – 23588355, 133533 (+934), 0,6%
6. Великобритания – 21863944, 171878 (+1483), 0,8%
7. Россия – 18092791, 373948 (+1703), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
8. Южная Корея – 16583220, 21520 (+1486), 0,1%
9. Италия – 15758002, 161893 (+861), 1,1%
10. Турция – 15003696, 98610 (+148), 0,7%
11. Испания – 11736893, 103721 (+455), 0,9%
12. Вьетнам – 10489319, 42975 (+117), 0,4%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 20 апреля)
1. Перу – 6292
2. Болгария – 5371
3. Босния и Герцеговина – 4855
4. Венгрия – 4781
5. Северная Македония – 4446
6. Черногория – 4312
7. Грузия – 4224
8. Хорватия – 3880
9. Чехия – 3723
10. Словакия – 3619
Израиль в этом списке на 85-м месте (1142 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 10647 умерших (+46 за неделю).
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