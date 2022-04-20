Коронавирус в мире: свыше 506 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 20 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6228238 человек (+3454 за сутки), более 506 млн заразились, около 42 млн инфицированы в настоящее время, более 458 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1016159 умерших

Бразилия – 662266

Индия – 522001 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 373948 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323973

Перу – 212654

Великобритания – 171878

Италия – 161893

Индонезия – 155937

Франция – 144387

Иран – 140877

Колумбия – 139754

Германия – 133533

Аргентина – 128344

Польша – 115838

Украина – 108268

Испания – 103721

ЮАР – 100195

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6292

Бразилия – 3076

Польша – 3067

США – 3038

Аргентина – 2794

Колумбия – 2695

Италия – 2685

Россия – 2560

Великобритания – 2508

Украина – 2503

Мексика – 2466

Испания – 2217

Франция – 2203

ЮАР – 1652

Иран – 1640

Германия – 1585

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 28 млн

Германии – 24 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 17 млн

Италии – 16 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 10 млн