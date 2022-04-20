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NEWSru.co.il :: Здоровье20 апреля 2022 г., 06:42

Коронавирус в мире: свыше 506 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: свыше 506 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 20 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6228238 человек (+3454 за сутки), более 506 млн заразились, около 42 млн инфицированы в настоящее время, более 458 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):


США – 1016159 умерших
Бразилия – 662266
Индия – 522001 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 373948 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323973
Перу – 212654
Великобритания – 171878
Италия – 161893
Индонезия – 155937
Франция – 144387
Иран – 140877
Колумбия – 139754
Германия – 133533
Аргентина – 128344
Польша – 115838
Украина – 108268
Испания – 103721
ЮАР – 100195

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6292
Бразилия – 3076
Польша – 3067
США – 3038
Аргентина – 2794
Колумбия – 2695
Италия – 2685
Россия – 2560
Великобритания – 2508
Украина – 2503
Мексика – 2466
Испания – 2217
Франция – 2203
ЮАР – 1652
Иран – 1640
Германия – 1585

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 24 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 10 млн


В Израиле 4040944 заражений, 10647 заболевших умерли. Относительная смертность: 1142 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.

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