Начата "бустерная" вакцинация граждан Израиля в категории 40+

Утром в пятницу, 20 августа, генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш проинформировал руководство больничных касс об утверждении решения о начале "бустерной" вакцинации всех граждан не младше 40 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад. Также третью прививку должны получать, независимо от возраста, работники сферы медицинского обслуживания, просвещения, беременные женщины и сотрудники компаний по уходу за пожилыми людьми.

Накануне вечером специальная комиссия минздрава разрешила начать вакцинацию бустерной дозой лиц в категории 40+ лет и рекомендовала начать вакцинацию третьей дозой работников системы образования, а также беременных женщин. Заседание комиссии по вакцинации продолжалось несколько часов. Никто из участвовавших в обсуждении не возражал о расширении категорий лиц, которым рекомендована "бустерная" вакцинация. Споры возникли по поводу категории 30+, вакцинацию которой решили начать через несколько недель.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

По данным минздрава Израиля на 19 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5871532 человек (63% населения страны, 86% взрослого населения), вторую дозу – 5431133 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 1201254 человек привиты третьей дозой (13% населения страны, 18% взрослого населения).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами – 63%, в категории 80-89 – 95%/92%/68%, 70-79 – 96%/93%/72%, 60-69 – 91%/88%/55%, 50-59 – 90%/85%/26%, 40-49 – 87%/81%/2%, 30-39 – 84%/78%/1%, 20-29 – 80%/73%, 16-19 – 79%/69%, 12-15 – 39%/28%.

Отметим, что "бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.