Израиль стал первой страной в мире, где выявлен новый штамм коронавируса

По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", в Израиле был выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса BA2.86. Новый штамм был обнаружен лабораторией больницы "Ихилов" в прошлый четверг, 17 августа.

Журналист телеканала "Кан-11" Кэти Дор в вечернем выпуске новостей сообщила, что после Израиля новый штамм был обнаружен Дании, Великобритании и США. Известно о 36 мутациях нового штамма. Появление нового штамма с большим количеством мутаций вызвало обеспокоенность специалистов Всемирной организации здравоохранения.

adv_12 incontent_1

"Наличие большого количества мутаций может говорить о том, что новый штамм способен "уклоняться" от существующих вакцин, и поэтому он вызывает обеспокоенность ВОЗ", – пояснил телеканалу "Кан-11" заведующий лабораториями в больнице "Ихилов" доктор Барух Гольдшмит.