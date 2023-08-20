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    Здоровье

    Израиль стал первой страной в мире, где выявлен новый штамм коронавируса

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    Израиль стал первой страной в мире, где выявлен новый штамм коронавируса
    NIAID-RML via AP, File

    По информации новостной службы медиакорпорации "Кан", в Израиле был выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса BA2.86. Новый штамм был обнаружен лабораторией больницы "Ихилов" в прошлый четверг, 17 августа.

    Журналист телеканала "Кан-11" Кэти Дор в вечернем выпуске новостей сообщила, что после Израиля новый штамм был обнаружен Дании, Великобритании и США. Известно о 36 мутациях нового штамма. Появление нового штамма с большим количеством мутаций вызвало обеспокоенность специалистов Всемирной организации здравоохранения.

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    "Наличие большого количества мутаций может говорить о том, что новый штамм способен "уклоняться" от существующих вакцин, и поэтому он вызывает обеспокоенность ВОЗ", – пояснил телеканалу "Кан-11" заведующий лабораториями в больнице "Ихилов" доктор Барух Гольдшмит.

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