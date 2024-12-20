Кофе может помочь предотвратить снижение умственных способностей у людей с аритмией

Употребление кофе может способствовать улучшению когнитивных функций у людей с нерегулярным сердечным ритмом.

Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, показало, что потребление более пяти чашек кофе с кофеином в день связано с лучшими результатами в различных когнитивных тестах по сравнению с употреблением менее одной чашки или полным отказом от кофе.

Когортное исследование фибрилляции предсердий охватывало более 2400 пациентов, у которых была диагностирована аритмия. Участники прошли несколько когнитивных тестов и указали, сколько чашек кофе с кофеином они потребляли за последние 12 месяцев. Размер чашки не был стандартизирован. Ученые проанализировали результаты этих тестов и изучили, может ли потребление кофе помочь предотвратить когнитивное снижение, которое является известным риском при фибрилляции предсердий.

Результаты показали, что в целом более высокие баллы за когнитивные тесты были связаны с большим потреблением кофе. В частности, улучшились показатели скорости обработки информации, зрительно-моторной координация и внимания, причем улучшение составило 11% у тех, кто употреблял кофе, по сравнению с теми, кто его не пил. Также было установлено, что "когнитивный возраст" участников, пьющих больше кофе, оказался на 6,7 года моложе, чем у тех, кто пьет кофе в меньших количествах. Уровень воспалительных маркеров у тех, кто выпивал по пять чашек в день, был более чем на 20% ниже, чем у тех, кто пил менее одной чашки.