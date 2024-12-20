Пляжи Средиземного моря закрыты из-за попадания сточных вод на фоне дождей

В пятницу, 20 декабря, министерство внутренних дел по просьбе минздрава Израиля опубликовало распоряжение о закрытии пляжей центральной части побережья Средиземного моря в связи с попаданием в прибрежную зону сточных вод на фоне сильных дождей.

Согласно прогнозам синоптиков, дожди ожидаются в течение всего сегодняшнего дня. Также слабые дожди могут и завтра, в первой половине дня. Скорее всего, распоряжение о закрытии пляжей из-за загрязнения воды будет отменено в начале следующей недели.

31 октября официально завершился купальный сезон. Это означает, что на пляжах до следующего купального сезона не будет спасателей. Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.