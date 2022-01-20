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NEWSru.co.il :: Здоровье20 января 2022 г., 14:24

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 1240 заразившихся, шесть больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 1240 заразившихся, шесть больных COVID-19 умерли

В четверг, 20 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 1240 новых случаев заражения коронавирусом. 362 объявлены выздоровевшими. Шесть больных COVID-19 умерли.

За последние сутки данных по тестам нет. Ранее на этой неделе при тестировании в 17% случаев выявлялся коронавирус. Что свидетельствует о недостаточном числе тестов.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 58 пациентов.


Также приводятся такие данные: 97,3% инфицированных коронавирусом выздоровели, 1,7% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 5042 умерших, около 480 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 1 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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