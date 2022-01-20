Иерусалим:
1 - 7°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье20 января 2022 г., 12:34

"Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о 39000 заразившихся и 684 умерших от COVID-19

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о 39000 заразившихся и 684 умерших от COVID-19

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 20 января 2022 года, что за последние сутки в РФ умерли 684 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 38850 заразившихся коронавирусом (больше, чем в предыдущие дни). 24478 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 10938261, 9950333 заразившихся выздоровели, 324060 скончались.


По всей видимости, началась пятая волна эпидемии, на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на шестом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 75 млн человек (51% населения), полностью вакцинированы 70 млн человек (47% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 9 млн человек.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 20 января 2022
Коронавирус в мире: более 339 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:34 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о 39000 заразившихся и 684 умерших от COVID-19
11:30 Минздрав Израиля снова задерживает отчет об эпидемии коронавируса
08:26 Украина: за сутки выявлено около 18500 заразившихся коронавирусом, 131 больной COVID-19 умер
06:58 Коронавирус в мире: более 339 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
00:05 В Израиле ежедневно выявляются тысячи случаев повторного заражения коронавирусом
18:37 Минздрав опубликовал уточнения к правилам прохождения "укороченного" карантина
17:57 Минздрав сообщил о "раннем" снижении уровня заболеваемости гриппом
16:14 Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии заражены более 2 млн человек, сейчас заражены почти 400 тысяч
14:26 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 1300 заразившихся, пять больных COVID-19 умерли
12:34 Гендиректор минздрава Израиля: в настоящее время коронавирусом в стране заражены около 200 тысяч человек
Загрузка...