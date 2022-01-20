Украина: за сутки выявлено около 18500 заразившихся коронавирусом, 131 больной COVID-19 умер
20 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98843 человек (+131 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3799382 (+18479 за сутки).
3571782 (+4446 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,1 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,4 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 146 тыс. человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 20 января 2022
Коронавирус в мире: более 339 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: более 339 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам