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NEWSru.co.il :: Здоровье20 января 2022 г., 08:26

Украина: за сутки выявлено около 18500 заразившихся коронавирусом, 131 больной COVID-19 умер

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Украина: за сутки выявлено около 18500 заразившихся коронавирусом, 131 больной COVID-19 умер

20 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98843 человек (+131 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3799382 (+18479 за сутки).

3571782 (+4446 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 15,1 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,4 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 146 тыс. человек.

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