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NEWSru.co.il :: Здоровье20 января 2022 г., 22:31

Больница "Ихилов": четвертая прививка от COVID-19 в два раза повышает защиту от заражения

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Больница "Ихилов": четвертая прививка от COVID-19 улучшает защиту от заражения в два раза

Корреспондент медиакорпорации "Кан" Кэти Дор в эфире 11-го телеканала рассказала о предварительных выводах об эффективности четвертой дозы прививки от коронавируса, которые были сделаны в больнице "Ихилов".

6864 работника медицинского комплекса "Ихилов" прошли вакцинацию, из них 1316 человек сделали четвертую прививку. 608 сотрудников после вакцинации заразились и переболели коронавирусом, при этом среди заболевших было лишь несколько человек, вакцинировавшихся четвертой дозой. Кэти Дор отмечает, что на основании этих данных был сделан вывод, что сделавшие четвертую прививку уже через семь дней после нее в два раза лучше защищены от заражения коронавирусом, чем те, кто прошел вакцинацию "бустером".

В ходе этого исследования не брался в расчет уровень антител после прививки и другие показания, которые будут обработаны и представлены позднее.


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