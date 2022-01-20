Минздрав Израиля снова задерживает отчет об эпидемии коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля утром в четверг, 20 января, вновь не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране. Как отмечалось ранее, 17-18 января отчет не был представлен. Хотя 18 января минздрав прислал несколько кратких справок. Днем и вечером 19 января минздрав представил детальные отчеты, но 20 января снова публикация отчета была задержана.

Минздрав сообщал, что, в связи с необычайно высокой нагрузкой на компьютерные системы и телефонные линии минздрава, задерживалось получение из лабораторий и обработка данных о результатах анализов на коронавирус. Также задерживалась передача данных о результатах проверок больничным кассам. Причина перегрузки систем, по версии минздрава, заключалась в росте числа новых зараженных и положительных результатов проверок.

Позже СМИ сообщили, что проблемы возникли на этапе обновления системы в период резкого роста числа зараженных, и что ответственность за это возложена на системного администратора.

Вечером 19 января минздрав сообщал, что сейчас заражены коронавирусом в Израиле около 400 тысяч человек, более 540 из них в тяжелом состоянии, состояние 150 оценивается как критическое, более 100 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.