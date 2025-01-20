x
20 января 2025
|
последняя новость: 13:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2025
|
20 января 2025
|
последняя новость: 13:47
20 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

МАДА призывает доноров с "нулевой группой" прийти на пункты сдачи крови

Мада
время публикации: 20 января 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 13:15
МАДА призывает доноров с "нулевой группой" прийти на пункты сдачи крови
Пресс-служба МАДА

Организация "Маген Давид Адом" (МАДА) призывает всех людей с нулевой (I) группой крови прийти на пункты сдачи и стать донорами. Призыв с связан с острым дефицитом крови этой группы.

Эта группа крови обозначается 0 (I). Поскольку такая кровь не содержит инородных частиц (антигенов), человек с такой группой крови является универсальным донором.

МАДА напоминает, что сдавать кровь можно каждые три месяца. Поэтому даже те, кто уже сдавал кровь в прошлом, могут сдать ее снова в эти дни. Важно отметить, что одна сдача крови может спасти жизни до трех больных или травмированных людей – это небольшое пожертвование, имеющее огромное значение.

Подробную информацию о местонахождении пунктов сдачи крови, расположенных на различных станциях МАДА и в других общественных местах по всей стране, можно выяснить на веб-сайте МАДА или по телефону 03-5300400.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook