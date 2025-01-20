МАДА призывает доноров с "нулевой группой" прийти на пункты сдачи крови

Организация "Маген Давид Адом" (МАДА) призывает всех людей с нулевой (I) группой крови прийти на пункты сдачи и стать донорами. Призыв с связан с острым дефицитом крови этой группы.

Эта группа крови обозначается 0 (I). Поскольку такая кровь не содержит инородных частиц (антигенов), человек с такой группой крови является универсальным донором.

МАДА напоминает, что сдавать кровь можно каждые три месяца. Поэтому даже те, кто уже сдавал кровь в прошлом, могут сдать ее снова в эти дни. Важно отметить, что одна сдача крови может спасти жизни до трех больных или травмированных людей – это небольшое пожертвование, имеющее огромное значение.

Подробную информацию о местонахождении пунктов сдачи крови, расположенных на различных станциях МАДА и в других общественных местах по всей стране, можно выяснить на веб-сайте МАДА или по телефону 03-5300400.