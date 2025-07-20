У вас есть "Битуах Сиуди" через больничную кассу? Не опускайте руки

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В последнее время застрахованные по программам долгосрочного ухода через больничные кассы сталкиваются с серьёзными трудностями при попытке получить положенные выплаты. Напомним: речь идёт о важнейшей страховой компенсации, предназначенной для людей, утративших способность самостоятельно выполнять хотя бы три из следующих действий: одевание, купание, передвижение, приём пищи, вставание с кровати или стула, контроль над недержанием. Также выплаты положены в случаях деменции или других когнитивных нарушений, при которых человеку требуется постоянный присмотр.

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Согласно новой редакции страховых полисов, право на получение выплат возникает при наличии четырёх ограничений или трёх, если одно из которых – недержание.

Не сдавайтесь – даже при отказе страховой компании

Несмотря на законные основания, множество заявлений отклоняются под разными предлогами – часто юридически и фактически необоснованными. Люди разочаровываются и отказываются от своих прав – и совершенно напрасно. Ведь страховые компании годами собирали с вас страховые взносы через больничные кассы. Когда пришло время получать выплаты – нельзя сдаваться!

В этой статье мы рассмотрим реальные случаи, в которых адвокатский офис Меиры Зоар добился справедливости и выплат для клиентов, несмотря на первоначальные отказы.

Преимущество юридического сопровождения: опыт, знания, результат

Страхование по уходу – это, прежде всего, юридическая сфера. В основе выплат лежит не диагноз, а соответствие функциональных ограничений конкретным правовым критериям, установленным в полисе, инструкциях страховщика и прецедентной практике. Только адвокат, обладающий юридическими знаниями и опытом противостояния юристам страховых компаний, может добиться настоящего результата.

Пример:

Светлана, 88 лет, застрахованная через больничную кассу "Маккаби", страдает от диабета с осложнениями, когнитивных нарушений, гипертонии, частых падений, болей в спине и недержания. С 2020 года она получала 30 часов ухода от Битуах Леуми. Около года назад Светлана обратилась в компанию по реализации прав. Однако страховая компания отказала ей в выплатах, ссылаясь на фотографии, предоставленные детективом страховой компании, где Светлана "шла с тростью и вставала со стула".

Светлана уже почти отказалась от борьбы, но в последний момент обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар. Адвокат взяла дело без предварительной оплаты, что гарантировало застрахованной отсутствие финансовых рисков, и подала иск, в котором утверждалось, что результаты расследования, указанные в отказе, никоим образом не отрицают и не противоречат имеющимся у Светланы ограничениям в повседневной жизни, и, следовательно, нет оснований для отклонения претензии. Ведь Светлана испытывает трудности с наклонами из-за болей в спине, и, как следствие, ей требуется помощь при принятии душа и одевании нижней части тела, а также она страдает недержанием мочи, что зафиксировано в её медицинской карте, и она даже получает запас подгузников от Битуах Леуми. В результате Светлана получила 135000 шекелей ретроактивной компенсации и письменное обязательство страховой компании Феникс выплачивать ежемесячно около 5350 шекелей до окончания срока действия полиса – без дополнительных обследований и проволочек.

Каким образом юридическое представительство поможет получить ретроактивную выплату по иску?

Юрист может спасти десятки тысяч: дело Льва

Лев, 75 лет, застрахован через больничную кассу "Леумит". В 2020 году у него была диагностирована онкология. Из-за тяжёлого заболевания он ограничен в возможности вставать с постели, одеваться и принимать душ и нуждается в помощи жены при выполнении повседневных действий. Лев обратился в коммерческую фирму по "реализации прав", но, поскольку в такой компании нет адвокатов, его заявление было одобрено только с момента подачи, и он едва не лишился значительной ретроактивной суммы.

Поскольку речь идёт о больном человеке, страдающем от неизлечимой болезни, ущерб мог быть необратимым, особенно учитывая сокращённый срок исковой давности по страховым случаям, связанным с долгосрочным уходом, и различные компании, "реализующие права", фактически не могут остановить течение срока исковой давности. Это действие можно осуществить только в судебном порядке, и оно крайне важно, поскольку каждый прошедший месяц, в течение которого истекает срок исковой давности, уменьшает окончательную сумму возмещения, если, не дай Бог, наступит смерть.

Лев обратился в адвокатский офис Меиры Зоар, сразу было приостановлено течение срока исковой давности через коллегиальное соглашение со страховой компанией, благодаря репутации адвоката Меиры Зоар и ее юридическим контактам со страховыми компаниями. В итоге удалось добиться для Льва выплаты 100000 шекелей за прошлый период.

Этот случай показывает, насколько необходимы глубокие юридические знания и репутация адвоката (а не необходимость довольствоваться стандартными формами, предоставляемыми должностными лицами коммерческих компаний), чтобы кардинально изменить ситуацию с правом на получение максимальных выплат по "Битуах сиуди" в пользу застрахованных и, по сути, избежать сокрушительного отказа в получении денег на долгосрочный уход, в котором так отчаянно нуждаются люди, которым требуется помощь.

Почему именно адвокатский офис Меиры Зоар?

Адвокат Меира Зоар уже много лет занимается исключительно делами по Битуах Сиуди

Работает по всей стране, на русском языке

Оплата – только при успехе

Успешно представляет интересы русскоязычных клиентов в суде

В 2020 году адвокат Меира Зоар подала коллективный иск против четырёх крупнейших страховых компаний Израиля в сфере страхования по уходу. Иск был одобрен Центральным окружным судом, и о результатах мы скоро расскажем в отдельной статье

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

Звоните по тел. 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски)

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