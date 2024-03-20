Минздрав предупреждает: оливковое масло "из Европы", продающееся в канистрах, является подделкой

Министерство здравоохранения опубликовало предупреждение для потребителей относительно оливкового масла "Шемен заит катит", продающегося в пластиковых канистрах емкостью 3,8 литра. В сообщении говорится, что в ходе лабораторной проверки возникли подозрения, что в канистре присутствует другое масло. Этот продукт не соответствует 191-му стандарту для израильского оливкового масла.

В минздраве отмечают: на этикетке товара указано, что масло произведено на территории Евросоюза и расфасовано в кибуце Маале Ирон, однако в кибуце Маале Ирон нет линии по розливу оливкового масла.