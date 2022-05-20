Эпидемия коронавируса в Израиле: менее 16 тысяч зараженных, около 90 в тяжелом состоянии
В пятницу, 20 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.
В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4118220 случаев заражения коронавирусом.
Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).
За последние сутки проведены 57828 тестов. В 4% случаев выявлялся коронавирус.
В настоящий момент заражены 15647 человек (-361 за сутки).
10826 заболевших COVID-19 умерли (+5 за сутки).
306 заболевших в больницах (+3 за сутки; 1,9% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.
Состояние 89 пациентов (-13 за сутки; 0,6% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 40 (-10) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.
Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,98.
Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 87% тяжелобольных старше 60 лет.
Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 13/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 3/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 3/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 14, привитых давно (более полугода) – 2, полностью привитых – 43. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.
Вакцинация
По данным минздрава Израиля на 20 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6708757 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6139012 человек (66% населения страны). 4492155 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 809202 человек (9% населения страны).
В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").
Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.
Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.
Отмена обязательного ношения масок в закрытых помещениях
Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.
Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
- больницы, поликлиники и аптеки;
- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
- международные авиарейсы (отменяется с 24 мая);
- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).
Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.
С 21 мая отменяется процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменяется требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.
При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.