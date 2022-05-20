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Здоровье

Коронавирус в мире: 526 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: 526 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
AP Photo/Anja Niedringhaus

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 20 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6297118 человек (+2262 за сутки), около 526 млн заразились, около 24 млн инфицированы в настоящее время, около 496 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

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США – 1028337 умерших
Бразилия – 665491
Индия – 524323 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 378072 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324617
Перу – 213077
Великобритания – 177890
Италия – 165738
Индонезия – 156510
Франция – 147715
Иран – 141253
Колумбия – 139821
Германия – 138488
Аргентина – 128776
Польша – 116242
Украина – 108497
Испания – 105642
ЮАР – 100898

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В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

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Перу – 6298
Бразилия – 3090
Польша – 3078
США – 3073
Аргентина – 2801
Италия – 2749
Колумбия – 2694
Великобритания – 2595
Россия – 2589
Украина – 2509
Мексика – 2469
Испания – 2258
Франция – 2254
ЮАР – 1662
Германия – 1643
Иран – 1642

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Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 85 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 31 млн
Франции – 29 млн
Германии – 26 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 18 млн
Италии – 17 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн

В Израиле 4117079 заражений, 10826 заболевших умерли. Относительная смертность: 1161 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.

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