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Здоровье

ВОЗ созывает экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

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ВОЗ созывает экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян
Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC via AP

Всемирная организация здравоохранения объявила 20 мая о созыве чрезвычайной встречи экспертов для обсуждения возможных последствий вспышки оспы обезьян, выявленной в последнее время во многих странах.

По данным британского издания Telegraph, на сегодняшний день случаи выявления этого заболевания регистрировались в Великобритании, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде и в других странах.

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Возбудитель оспы обезьян – вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Исследования показали, что вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов. Источником инфекции являются обезьяны, но были случаи, когда инфекция передавалась от человека. В основном это заболевание диагностируют у больных в возрасте до 16 лет.

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Клиническая картина: "Инкубационный период длится от 7 до 19 дней. Начинается заболевание остро, внезапно, с повышения температуры тела, головных и мышечных болей, также вполне возможны головокружение, тошнота, рвота. Последующая динамика болезни сходна с симптоматикой натуральной оспы, чаще легкой и среднетяжелой формы. Главным отличием оспы обезьян от оспы человека является наличие почти у 90% больных лимфаденита. На 3-4-й день болезни появляется сыпь, сначала на лице, затем на руках, потом охватывает туловище. Она начинается с появления пятна диаметром около 6-10 мм, затем на этом месте образуется папула, которая впоследствии превращается в везикулу (пузырек, заполненный прозрачным содержимым), затем образуется корочка, после которой остается рубец. Состояние больного в это время резко ухудшается, появляется тахикардия, дыхание, снижается артериальное давление, потом состояние больного постепенно улучшается. Также могут наблюдаться и лёгкие формы болезни, при которых общее состояние остаётся нормальным. Общая длительность заболевания 2-3 недели".

Обычно заболевание протекает доброкачественно, летальный исход наблюдается у 10% больных, в основном невакцинированных. Возможны осложнения: энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис.

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