x
20 ноября 2024
|
последняя новость: 10:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 ноября 2024
|
20 ноября 2024
|
последняя новость: 10:42
20 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Исследование: время суток, когда мы едим, имеет решающее значение для здоровья

Исследования
Медицина
время публикации: 20 ноября 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 10:38
Исследование: время суток, когда мы едим, имеет решающее значение для здоровья
AP Photo/Markus Schreiber

Исследование показывает, что более 45% потребляемых калорий после 17:00 изменяет уровень глюкозы, что имеет серьезные последствия для здоровья.

Группа исследователей из Открытого Университета Каталонии и Колумбийского Университета пришла к выводу, что ежедневное потребление более 45% калорий после 5 часов вечера связано с повышением уровня глюкозы и пагубными последствиями для здоровья, независимо от веса и жировой прослойки человека.

В исследовании приняли участие 26 человек в возрасте от 50 до 70 лет, страдающие избыточным весом или ожирением, а также имеющие преддиабет или диабет 2 типа. Для оценки их толерантности к глюкозе участников разделили на две группы. Первая группа, "ранние едоки", съедала основную часть своих дневных калорий днем, а вторая группа, "поздние едоки", потребляла не менее 45% калорий после 17:00. При этом обе группы получали одинаковое количество калорий и ели одну и ту же пищу. Все участники фиксировали свои приемы пищи в режиме реального времени с помощью мобильного приложения.

Результаты исследования показали, что у "поздних едоков" толерантность к глюкозе была ниже, независимо от массы тела и состава их рациона. Ученые объяснили это тем, что способность организма усваивать глюкозу ночью ограничена, поскольку секреция инсулина снижается, а чувствительность наших клеток к этому гормону снижается из-за циркадного ритма, который определяется центральными часами в нашем мозге.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 10 ноября 2024

Исследование: употребление ультраобработанных продуктов может сделать человека биологически старше
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 23 сентября 2021

"Люди "съедают" свой мозг": исследователь объяснил влияние питания на риск развития деменции