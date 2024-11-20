Исследование: время суток, когда мы едим, имеет решающее значение для здоровья

Исследование показывает, что более 45% потребляемых калорий после 17:00 изменяет уровень глюкозы, что имеет серьезные последствия для здоровья.

Группа исследователей из Открытого Университета Каталонии и Колумбийского Университета пришла к выводу, что ежедневное потребление более 45% калорий после 5 часов вечера связано с повышением уровня глюкозы и пагубными последствиями для здоровья, независимо от веса и жировой прослойки человека.

В исследовании приняли участие 26 человек в возрасте от 50 до 70 лет, страдающие избыточным весом или ожирением, а также имеющие преддиабет или диабет 2 типа. Для оценки их толерантности к глюкозе участников разделили на две группы. Первая группа, "ранние едоки", съедала основную часть своих дневных калорий днем, а вторая группа, "поздние едоки", потребляла не менее 45% калорий после 17:00. При этом обе группы получали одинаковое количество калорий и ели одну и ту же пищу. Все участники фиксировали свои приемы пищи в режиме реального времени с помощью мобильного приложения.

Результаты исследования показали, что у "поздних едоков" толерантность к глюкозе была ниже, независимо от массы тела и состава их рациона. Ученые объяснили это тем, что способность организма усваивать глюкозу ночью ограничена, поскольку секреция инсулина снижается, а чувствительность наших клеток к этому гормону снижается из-за циркадного ритма, который определяется центральными часами в нашем мозге.