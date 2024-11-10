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Наука и Хайтек

Исследование: употребление ультраобработанных продуктов может сделать человека биологически старше

время публикации: 10 ноября 2024 г., 14:09 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 14:09
Исследование: употребление ультраобработанных продуктов может сделать человека биологически старше
AP Photo/Gerry Broome

Недавнее исследование показало, что люди, употребляющие много ультраобработанных продуктов, могут иметь биологический возраст намного старше их фактического.

Группа ученых из Италии проанализировала 36 биомаркеров крови участников и информацию из анкет, в которых подробно описывались их пищевые привычки, включая употребление ультраобработанных продуктов. На основе этих данных исследователи оценили биологический возраст каждого участника и сравнили его с их реальным возрастом. Результаты исследования показали, что высокое потребление сильно обработанных продуктов связано с ускорением биологического старения.

Ученые отметили, что эти выводы трудно объяснить только низким питательным качеством таких продуктов, и предположили, что могут существовать и другие, неизвестные механизмы, влияющие на процесс старения.

К ультраобработанным продуктам относятся те, которые содержат усилители вкуса, консерванты, красители и подсластители. Примеры таких продуктов включают мороженое, хлеб промышленного производства, определенные виды готовых завтраков, фруктовые йогурты, заменители мяса и некоторые алкогольные напитки.

"Это может иметь важные последствия для ряда физиологических функций, включая метаболизм глюкозы, а также состав и функциональность микробиоты кишечника. Кроме того, эти продукты часто заворачиваются в пластиковую упаковку, становясь, таким образом, носителями веществ, токсичных для организма", – заявила Мариалаура Боначчио, эпидемиолог, один из авторов исследования.

Наука и Хайтек
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