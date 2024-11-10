Исследование: употребление ультраобработанных продуктов может сделать человека биологически старше
Недавнее исследование показало, что люди, употребляющие много ультраобработанных продуктов, могут иметь биологический возраст намного старше их фактического.
Группа ученых из Италии проанализировала 36 биомаркеров крови участников и информацию из анкет, в которых подробно описывались их пищевые привычки, включая употребление ультраобработанных продуктов. На основе этих данных исследователи оценили биологический возраст каждого участника и сравнили его с их реальным возрастом. Результаты исследования показали, что высокое потребление сильно обработанных продуктов связано с ускорением биологического старения.
Ученые отметили, что эти выводы трудно объяснить только низким питательным качеством таких продуктов, и предположили, что могут существовать и другие, неизвестные механизмы, влияющие на процесс старения.
К ультраобработанным продуктам относятся те, которые содержат усилители вкуса, консерванты, красители и подсластители. Примеры таких продуктов включают мороженое, хлеб промышленного производства, определенные виды готовых завтраков, фруктовые йогурты, заменители мяса и некоторые алкогольные напитки.
"Это может иметь важные последствия для ряда физиологических функций, включая метаболизм глюкозы, а также состав и функциональность микробиоты кишечника. Кроме того, эти продукты часто заворачиваются в пластиковую упаковку, становясь, таким образом, носителями веществ, токсичных для организма", – заявила Мариалаура Боначчио, эпидемиолог, один из авторов исследования.