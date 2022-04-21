С вечера 23 апреля в Израиле отменяется обязательное ношение масок. Разъяснения минздрава

Министерство здравоохранения Израиля уведомляет, что решение об отмене обязательного ношения защитных масок в помещениях утверждено и вступит в силу с 20:00 в субботу, 23 апреля, как сообщалось ранее.

При этом еще раз уточняется список мест, где по-прежнему будет требоваться ношение защитной маски:

- больницы, поликлиники и аптеки;

- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;

- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);

- международные авиарейсы;

- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

Отметим, что число зараженных коронавирусом в последние дни растет. Тем не менее правительство решило с вечера 23 апреля отменить обязательный масочный режим в помещениях и общественном транспорте, действовавший более двух лет.

Коронавирус в Израиле. Статистика

В четверг, 21 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4047693 случаев заражения коронавирусом.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 73809 тестов. В 8% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 32942 человек (+462 за сутки).

10658 заболевших COVID-19 умерли (+11 за сутки; уточнены данные за два дня).

584 заболевших в больницах (-7 за сутки; 1,8% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 221 пациентов (-1 за сутки; 0,7% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 76 (-3) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,78 (растет в последние дни).

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 42/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 13/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 9/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 33, привитых давно (более полугода) – 11, полностью привитых – 126. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 21 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6705759 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6133631 человек (65% населения страны). 4485101 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 797745 человек (9% населения страны).

В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.