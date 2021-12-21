АВС News: в США умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса

В США зафиксирован первый случай смерти пациента, заразившегося омикрон-штаммом коронавируса, передает телеканал АВС News со ссылкой на систему здравоохранения штата Техас.

Согласно указанному источнику, умершему было больше 50 лет, он не был привит против коронавируса и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Накануне АВС News передавал, что за прошлую неделю "омикрон" стал доминантным штаммом COVID-19 в США, составив более 73% всех подтвержденных случаев (в ряде штатов – до 90%). При этом неделей раньше заражение штаммом омикрон составляло лишь 12% от общего числа заражений коронавирусом в США. А первый случай заражения омикроном в США был зарегистрирован 1 декабря. Специалисты отмечают, что омикрон стремительно вытесняет все прочие штаммы коронавируса.