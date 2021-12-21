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NEWSru.co.il :: Здоровье21 декабря 2021 г., 16:00

Немецкий минздрав рекомендовал прививать население "бустером" через три месяца после второй дозы

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Немецкий минздрав рекомендовал прививать население "бустером" через три месяца после второй дозы

В связи с распространением штамма "омикрон" комиссия по вакцинации в Германии рекомендовала вакцинировать население третьей, "бустерной" дозой вакцины против коронавируса, уже через три месяца после получения второй дозы.

Напомним, в Израиле "бустерную" дозу рекомендуется получать как минимум через пять месяцев после вакцинации второй дозой вакцины против коронавируса.

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