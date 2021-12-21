Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
12 - 14°
Эйлат:
11 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье21 декабря 2021 г., 18:43

Первый случай смерти от "омикрона" в Израиле, министры обсуждают ограничения

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Первый случай смерти от "омикрона" в Израиле, министры обсуждают ограничения

В больнице "Сорока" в Беэр-Шеве скончался после заражения штаммом коронавируса "омикрон" мужчина.

Покойный страдал тяжелыми фоновыми заболеваниями и был привит двумя дозами вакцины против коронавируса. Последнюю дозу он получил более полугода назад.

Пресс-служба больницы сообщает, что мужчина был госпитализирован в коронавирусное отделение две недели назад в тяжелом состоянии.

Всего в Израиле этот штамм выявлен в настоящий момент у 341 человека. 95 из них не считаются защищенными от коронавируса. Анализы еще 807 человек, в отношении которых существуют серьезные подозрения о заражении "омикроном", проверяются.


Ранее во вторник в ходе телефонного голосования правительство утвердило решение о переводе 50% сотрудников правительственных ведомств и государственных учреждений на удаленную работу.

В настоящий момент проходит заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом. На повестке дня - новые карантинные ограничения в связи с распространением штамма "омикрон".

Министерство здравоохранения рекомендует обусловить доступ к торговым центрам "фиолетовым стандартом", а в магазины товаров не первой необходимости площадью более 100 метров - "зеленым стандартом".

Рекомендуется также ввести сокращения на скопление людей. Без "зеленого сертификата" рекомендуется ограничить число людей в помещении до 20 человек, а на открытом воздухе - до 50 человек. С "зеленым сертификатом" - до 300 в помещении и до тысячи на открытом воздухе.

Обсуждаются также ограничения в системе образования. В красных и оранжевых городах те классы, где привито 70% учеников и больше продолжат учебу в штатном режиме. Классы, где привито меньше 70% учеников, рекомендуется перевести на дистанционное обучение.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 декабря 2021
Борьба с "омикроном": половину госслужащих переведут на удаленную работу
// NEWSru.co.il // Здоровье // 21 декабря 2021
В Израиле выявлены еще 170 зараженных "омикроном", никто из них не госпитализирован

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:43 Первый случай смерти от "омикрона" в Израиле, министры обсуждают ограничения
17:15 В Израиле выявлены еще 170 зараженных "омикроном", никто из них не госпитализирован
16:00 Немецкий минздрав рекомендовал прививать население "бустером" через три месяца после второй дозы
14:48 Кнессет утвердил расширение "красного" списка стран
11:21 Данные властей России о коронавирусе: почти 26 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки
10:28 Коронавирус в Израиле: рост заболеваемости, более 1300 новых зараженных
09:36 Скачок заболеваемости в Украине: за сутки выявлено более 6000 заразившихся коронавирусом, 346 больных COVID-19 умерли
06:37 Коронавирус в мире: 276 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам
06:12 АВС News: в США умер первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса
17:05 Координатор по борьбе с коронавирусом: детские отделения больниц заполнены полностью
Загрузка...