Первый случай смерти от "омикрона" в Израиле, министры обсуждают ограничения

В больнице "Сорока" в Беэр-Шеве скончался после заражения штаммом коронавируса "омикрон" мужчина.

Покойный страдал тяжелыми фоновыми заболеваниями и был привит двумя дозами вакцины против коронавируса. Последнюю дозу он получил более полугода назад.

Пресс-служба больницы сообщает, что мужчина был госпитализирован в коронавирусное отделение две недели назад в тяжелом состоянии.

Всего в Израиле этот штамм выявлен в настоящий момент у 341 человека. 95 из них не считаются защищенными от коронавируса. Анализы еще 807 человек, в отношении которых существуют серьезные подозрения о заражении "омикроном", проверяются.

Ранее во вторник в ходе телефонного голосования правительство утвердило решение о переводе 50% сотрудников правительственных ведомств и государственных учреждений на удаленную работу.

В настоящий момент проходит заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом. На повестке дня - новые карантинные ограничения в связи с распространением штамма "омикрон".

Министерство здравоохранения рекомендует обусловить доступ к торговым центрам "фиолетовым стандартом", а в магазины товаров не первой необходимости площадью более 100 метров - "зеленым стандартом".

Рекомендуется также ввести сокращения на скопление людей. Без "зеленого сертификата" рекомендуется ограничить число людей в помещении до 20 человек, а на открытом воздухе - до 50 человек. С "зеленым сертификатом" - до 300 в помещении и до тысячи на открытом воздухе.

Обсуждаются также ограничения в системе образования. В красных и оранжевых городах те классы, где привито 70% учеников и больше продолжат учебу в штатном режиме. Классы, где привито меньше 70% учеников, рекомендуется перевести на дистанционное обучение.