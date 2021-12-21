Борьба с "омикроном": половину госслужащих переведут на удаленную работу

Во вторник, 21 декабря, в ходе телефонного голосования правительство утвердило решение о переводе 50% сотрудников правительственных ведомств и государственных учреждений на удаленную работу.

Решение принято в связи с распространением в Израиле штамма "омикрон".

Постановление вступит в силу в воскресенье, 26 декабря, и будет действительно до 26 января.

Позже во вторник в Тель-Авиве состоится заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом. О повестке совещания не сообщается.

Накануне глава правительства Нафтали Беннет провел консультации со специалистами минздрава и других ведомств по вопросу о введении новых ограничений.

СМИ сообщали об обсуждении расширения "красного списка стран", ограничения на количество людей в одном помещении, ужесточения требований "зеленого стандарта" в торговых центрах и ограничений в учебных заведениях.