Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
12 - 14°
Эйлат:
11 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2021 г., 17:12

Борьба с "омикроном": половину госслужащих переведут на удаленную работу

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Борьба с "омикроном": половину госслужащих переведут на удаленную работу

Во вторник, 21 декабря, в ходе телефонного голосования правительство утвердило решение о переводе 50% сотрудников правительственных ведомств и государственных учреждений на удаленную работу.

Решение принято в связи с распространением в Израиле штамма "омикрон".

Постановление вступит в силу в воскресенье, 26 декабря, и будет действительно до 26 января.

Позже во вторник в Тель-Авиве состоится заседание межминистерской комиссии по борьбе с коронавирусом. О повестке совещания не сообщается.


Накануне глава правительства Нафтали Беннет провел консультации со специалистами минздрава и других ведомств по вопросу о введении новых ограничений.

СМИ сообщали об обсуждении расширения "красного списка стран", ограничения на количество людей в одном помещении, ужесточения требований "зеленого стандарта" в торговых центрах и ограничений в учебных заведениях.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 21 декабря 2021
В Израиле выявлены еще 170 зараженных "омикроном", никто из них не госпитализирован

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:14 Попытка "автомобильного теракта" в Самарии: террорист обезврежен
19:59 Дело Ахувии Сандака: полицейские и представители минюста отказались отвечать на вопросы депутатов Кнессета
19:18 Родственники Иегуды Диментмана попросили Нафтали Беннета остановить разрушение йешивы в Хомеше
19:15 Пункты вакцинации откроются в торговых центрах, привитые получат подарки
17:41 Второй день шторма "Кармель": затопления в центре страны, камнепады в Галилее
17:12 Борьба с "омикроном": половину госслужащих переведут на удаленную работу
15:50 Межминистерская комиссия по борьбе с коронавирусом проведет совещание
15:17 Житель Нетании избил соседа, попросившего убрать отходы жизнедеятельности собаки
14:40 "Мошкович-Зубок": нотариальные услуги
14:13 В четверг Хермон откроется для посетителей
Загрузка...