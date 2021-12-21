Специалисты минздрава рекомендовали начать вакцинацию четвертой дозой лиц старше 60 лет и медработников

Во вторник, 21 декабря, специалисты минздрава, включая внешних экспертов, рекомендовали начать вакцинацию четвертой дозой вакцины лиц старше 60 лет, лиц с ослабленным иммунитетом и работников системы здравоохранения.

В рекомендациях говорится, что лицам старше 60 и медработникам рекомендуется четвертая прививка, если прошло более четырех месяцев после последней дозы.

Специалисты также рекомендовали сократить до трех месяцев интервал между второй и третьей дозами вакцины.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц поддержал рекомендацию экспертов, отметив, что израильские специалисты не раз доказывали, что им можно доверять, и многие страны наблюдают за Израилем и следует его примеру.