Украина: за сутки выявлено более 20 тысяч заразившихся коронавирусом, 150 больных COVID-19 умерли
21 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98993 человек (+150 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3819538 (+20156 за сутки).
3576268 (+4486 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,1 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,4 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 167 тыс. человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 21 января 2022
Коронавирус в мире: более 343 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: более 343 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам