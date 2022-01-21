Коронавирус в мире: более 343 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 21 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5593336 человек (+9486 за сутки), более 343 млн заразились, более 61 млн инфицированы в настоящее время, более 276 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 883903 умерших

Бразилия – 622251

Индия – 488422

Россия – 324060 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 302390

Перу – 203750

Великобритания – 153202

Индонезия – 144199

Италия – 142590

Иран – 132152

Колумбия – 131627

Франция – 128114

Аргентина – 118809

Германия – 117044

Польша – 103378

Украина – 98843

ЮАР – 93846

Испания – 91599

Турция – 85419

Румыния – 59428

Филиппины – 53153

Венгрия – 40757

Чили – 39456

Чехия – 36972

Вьетнам – 36266

Эквадор – 34232

Болгария – 32518

Канада – 32220

Малайзия – 31853

Пакистан – 29065

Бельгия – 28759

Бангладеш – 28180

Тунис – 25881

Ирак – 24272

Греция – 22366

Египет – 22260

Таиланд – 22003

Нидерланды – 21188

Боливия – 20504



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6049

Болгария – 4735

Венгрия – 4236

Чехия – 3443

Румыния – 3121

Бразилия – 2895

Польша – 2736

США – 2646

Аргентина – 2592

Колумбия – 2545

Бельгия – 2465

Италия – 2364

Мексика – 2308

Украина – 2281

Великобритания – 2239

Россия – 2219

Греция – 2162

Тунис – 2155

Чили – 2037

Испания – 1958

Франция – 1956

Эквадор – 1896

Боливия – 1720

ЮАР – 1552

Иран – 1543

Германия – 1390

Нидерланды – 1232



Коронавирус был выявлен у 2103945 израильтян, 8370 из них умерли. Относительная смертность: 897 на 1 млн (89-е место в мире).