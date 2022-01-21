Коронавирус в мире: более 343 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 21 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5593336 человек (+9486 за сутки), более 343 млн заразились, более 61 млн инфицированы в настоящее время, более 276 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 883903 умерших
Бразилия – 622251
Индия – 488422
Россия – 324060 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 302390
Перу – 203750
Великобритания – 153202
Индонезия – 144199
Италия – 142590
Иран – 132152
Колумбия – 131627
Франция – 128114
Аргентина – 118809
Германия – 117044
Польша – 103378
Украина – 98843
ЮАР – 93846
Испания – 91599
Турция – 85419
Румыния – 59428
Филиппины – 53153
Венгрия – 40757
Чили – 39456
Чехия – 36972
Вьетнам – 36266
Эквадор – 34232
Болгария – 32518
Канада – 32220
Малайзия – 31853
Пакистан – 29065
Бельгия – 28759
Бангладеш – 28180
Тунис – 25881
Ирак – 24272
Греция – 22366
Египет – 22260
Таиланд – 22003
Нидерланды – 21188
Боливия – 20504
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6049
Болгария – 4735
Венгрия – 4236
Чехия – 3443
Румыния – 3121
Бразилия – 2895
Польша – 2736
США – 2646
Аргентина – 2592
Колумбия – 2545
Бельгия – 2465
Италия – 2364
Мексика – 2308
Украина – 2281
Великобритания – 2239
Россия – 2219
Греция – 2162
Тунис – 2155
Чили – 2037
Испания – 1958
Франция – 1956
Эквадор – 1896
Боливия – 1720
ЮАР – 1552
Иран – 1543
Германия – 1390
Нидерланды – 1232
Больше всего заразившихся выявлено в:
США – 71 млн человек
Индии – 39 млн
Бразилии – 24 млн
Великобритании – 16 млн
Франции – 16 млн
России – 11 млн
Турции – 11 млн
Италии – 9 млн
Испании – 9 млн
Германии – 8 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 4 млн
Индонезии – 4 млн
Украине – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 3 млн
Канаде – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Перу – 3 млн
Чехии – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2103945 израильтян, 8370 из них умерли. Относительная смертность: 897 на 1 млн (89-е место в мире).
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