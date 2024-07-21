97% сотрудников системы здравоохранения случайно кололись грязными иглами

В ходе заседания парламентской комиссии по здравоохранению, посвященному профилактике инфицирования медицинского персонала во время работы, были озвучены очень тревожные данные: 97% работников системы здравоохранения случайно кололись грязными иглами или лезвиями, подвергаясь опасности заражения опасными болезнями. При этом 60% из них даже не сообщали об инциденте.

Присутствующие на заседании медики отметили, что во многих развитых странах используются более безопасные иглы и средства защиты, которые существенно снижают опасность заражения как для самих медиков, так и для обслуживающего персонала больниц.

Председатель комиссии депутат Йонатан Машрики (ШАС) выразил обеспокоенность по поводу распространенности этого явления, в основном, среди хозяйственных работников и уборщиков, которые, в отличие от медиков, не изучают должным образом опасность подобных несчастных случаев, меры предосторожности и инструкции в случае такого происшествия.

Он поручил министерству здравоохранения в течение двух месяцев назначить координатора по данному вопросу, который будет работать с медицинским персоналом, больничными кассами, больницами и поликлиниками, а также с министерством труда и другими государственными учреждениями.

Министерство здравоохранения также должно собрать статистику о количестве случаев заражения через грязные иглы, в целом, и в категориях персонала, ухаживающего за пациентами и сотрудников технических профессий. Минздрав также должен создать программу по предотвращению этого явления, повышению информированности и соблюдению безопасности сотрудников.